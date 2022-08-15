مصدر بـ«التعليم»: 1000 طالب متظلم سيطلعون على كراسات إجاباتهم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إستقبال تظلمات الثانوية العامة 2022، حتى يوم 18 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الإطلاع على كراسات الإجابة لـ1000 طالب متظلم ضد نتيجة الثانوية العامة، مع كتابة ملاحظاتهم عند إطلاعهم على كراسات الإجابة الخاصة بهم، بدءا من صباح غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. المادة بـ300 جنيه

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ تظلمات الثانوية العامة 2022، بدأت يوم 8 أغسطس الماضي، إذ إنّ رسوم مادة التظلم الواحدة 300 جنيه، لافتا إلى أن أي طالب يثبت له حق في الحصول على درجات سيتم إعطاء حقه، وعمل له شهادة نجاح جديدة بالدرجات الجديدة، موضحا أن جميع أوراق إجابات الثانوية العامة تم تصحيحها إلكترونيًا، تجنبا لحدوث أي أخطاء.

تظلمات الثانوية العامة 2022 تنتهي 18 أغسطس

وأوضح المصدر، أنّ تظلمات الثانوية العامة 2022 ستنتهي يوم 18 أغسطس، وسيتم إطلاع جموع الطلاب المتقدمين للتظلمات على كراسات إجاباتهم وكتابة ملاحظاتهم، مؤكدًا أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثانٍ ستعقد يوم 20 أغسطس المقبل، ورقيًا عبر البابل شيت، حيث تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأنّ جميع الأسئلة في كل المواد ستكون اختر من متعدد.