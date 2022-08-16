منحة جامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل.. اعرف الشروط

منذ لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ الكثير من الطلاب في البحث عن المنح المختلفة بالجامعات الموجودة في جميع دول العالم، ومن أبرز تلك المنح التي شهدت بحثا كبيرا عبر المواقع منحة جامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل، التي من المقرر أن ينتهي التقديم بها خلال أيام قليلة.

واهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل منحة جامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل 2023، المقرر انتهاء التقديم بها خلال أيام قليلة ليكون آخر موعد للتقديم 20 أغسطس الجاري، وفق الموقع الرسمي لجامعة نجران في السعودية، التي جاءت كالتالي:

التقديم بـ منحة جامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل

وحددت جامعة نجران في السعودية عددا من الدول المتاح لطلابها فرصة التقديم، وتتمثل تلك الدول في «الإمارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، الجزائر، جيبوتي، العراق، جزر القمر، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، موريتانيا، المغرب، قطر، فلسطين، السودان، الصومال، تونس، سوريا، اليمن».

شروط منحة جامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل

- يجب ألا تقل سن الطالب الراغب في التقديم بـ منحة جامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل عن 17 عاما، وألا تزيد على 25.

- ألا يكون الطالب سبق له الحصول على منحة دراسية من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

- يجب أن تصدق جميع الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في بلد الطالب، وكذلك السفارة.

- ألا يكون مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

- لا يحق للطالب الراغب في المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله على تخصص معين.

- إذا كانت المتقدمة للمنحة طالبة، يجب أن يكون معها محرم، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يكون مشمولًا بمنحة أو يكون لديه إقامة نظامية، أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى خدماته.

- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي الذي تقرره الجامعة.

- أن توافق حكومة بلد الطالب على منحة الدراسة بالمملكة.

- أن يجيد المتقدم اللغة العربية نطقًا وكتابةً.

تخصصات المنحة

- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪسة.

- ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍلآﺩﺍﺏ.

- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭأﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ.

- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.

- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.

- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

المستندات المطلوبة

- صورة شهادة الثانوية.

- صورة جواز السفر.

- شهادة خلو من السوابق من الجهة الأمنية التابع لها.

وعلى الراغبين في التقديم للمنحة الجامعية الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة نجران في السعودية الممولة بالكامل.