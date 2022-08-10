منح دراسية مجانية من جامعة طنطا للمتفوقين في الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين الذين سيتم قبولهم في كليات الجامعة بتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، مؤكداً أن المنح تأتي في ضوء دور الجامعة في دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا لإعداد قادة للمستقبل باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

وأشار «ذكي»، في بيان صحفي اليوم، إلى أن ما تقوم به الجامعة يأتي من واقع مسئوليتها تجاه الطلاب وتقديرًا لجهودهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة دراستهم الجامعية بتفوق ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز قدراتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

المصروفات الدراسية بجامعة طنطا

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم منح الطالب الأعلى مجموعًا من المقبولين بكل كلية من كليات الجامعة منحة كاملة في المصروفات الدراسية بالبرامج العادية، مضيفًا أن المنح تعد مكافأة للطلاب على تفوقهم وتحفيزاً لهم لمواصلة التفوق وتنمية قدراتهم لتحقيق مزيد من التقدم والتميز خلال دراساتهم الجامعية، باعتبار أن الشهادة الجامعية هي طموح كل طالب.

احتياجات سوق العمل والتحديات

وأضاف «حسين»، أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة، وتنتهج أساليب علمية مدروسة لتطوير برامجها الدراسية والتدريبية ليكون خريج جامعة طنطا قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل والتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم نخبة متميزة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وخطط ومناهج دراسية معدة بشكل يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق، وتدعم الجامعة البرامج التدريبية مع الجهات المتخصصة لإنتاج مخرجات تسهم في تميز خريجيها.