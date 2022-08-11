للطلاب الأوائل والمتفوقين.. منح دراسية بالجامعات الخاصة والأهلية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم مصاريف تقدم الطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وتحمُّل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار فى تقديم المنح المجانية للمتفوقين، بدأ عدد من الجامعات الأهلية والخاصة الإعلان عن تخفيضات فى المصروفات الدراسية ومنح دراسية كاملة لأوائل طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من ذوى الظروف الاجتماعية البسيطة.

جامعة الجلالة الأهلية:

- 10 منح دراسية كاملة للطلاب الأوائل فى كل شعبة دراسية

- 100% نسبة الخصم لأوائل الثانوية العامة

- 14 كلية وبرنامج دراسة تقدمها الجامعة منها: «الميكاترونيات، هندسة كهربائية، هندسة المواد والتصنيع، علوم التكنولوجية الصحية التطبيقية، الطب والجراحة، العلوم الإدارية والأعمال».

جامعة أريزونا:

- 35% تخفيضاً للحاصلين على حد أدنى 90% فى الثانوية.

- 20% إلى 25% تخفيضاً للمصروفات كمنحة جزئية لجميع الطلاب.

- 3 كليات وبرامج تشملها المنح: «مجال الهندسة، إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر».

جامعة العلوم والتكنولوجيا «مدينة زويل»

- 100% منحاً كاملة لاثنين من الطلاب العشرة الأوائل بكل محافظة.

- 50% تخفيضاً من المصروفات للحاصلين على 90% أو أعلى في الثانوية.

- 35% تخفيضاً للحاصلين على مجموع من 80% إلى 90% فى الثانوية.

- 25% تخفيضاً على الرسوم الدراسية للعام الدراسى الأول للطلاب المقبولين في الكلية الجديدة‫ لهذا العام

* البرامج والتخصصات بمدينة زويل:

ـ علم البيانات والذكاء الاصطناعى تطوير البرمجيات‫، ويتضمن تخصصات: تطوير التطبيقات والألعاب ورسومات الحاسوب وتفاعل الإنسان والحاسوبـ تكنولوجيا المعلومات‫، ويتضمن تخصصين هما: أمن وحوكمة الشبكات والبنية التحتية والحوسبة السحابية.

جامعة مصر للمعلوماتية:

- 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة.

- الكليات المتاحة للمنح الدراسية: علوم الحاسب والمعلومات والهندسة وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم.

- تقدم الجامعة عدداً من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علمياً ورياضياً ولذوي الهمم.

جامعة الأهرام الكندية:

- 60 منحة دراسية كاملة للطلاب الأوائل من الثانوية العامة 2022 لمختلف الكليات.

- منح جزئية للطلاب المتفوقين دراسياً تصل إلى 40% من قيمة المصروفات الدراسية.

- من كليات الجامعة المخصصة بها منح: كلية اللغات والترجمة وإدارة الأعمال وكلية الصيدلة.

جامعة المستقبل:

- تقدم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة بنسبة 100%.

ـ منح جزئية بتخفيض 50% من المصروفات الدراسية للمتفوقين وفقاً لمجموع الثانوية العامة.

ـ منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين من ذوى الحالات الاجتماعية البسيطة.

- الكليات المخصص بها منح دراسية:ـ طب الأسنان الصيدلة ـ الهندسة ـ اللغات والترجمةـ إدارة الأعمال الحاسبات والمعلومات.

جامعة النيل الأهلية:

ـ 10 منح كاملة لأوائل المتفوقين فى الثانوية العامة.

ـ تغطى المنحة المدة الكاملة للدراسة.

- الكليات المتاح بها منح:ـ إدارة الأعمال الهندسة والعلوم التطبيقية ـ تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسبـ التكنولوجيا الحيوية.

- الشروط المطلوبة:ـ المنحة لأوائل الثانوية العامة فى قسم علمى علوم - علمى رياضة - القسم الأدبى.

- أن يكون لدى الطالب سجل قوى من الأنشطة فى مجالات البحث والابتكار والإبداع أن يكون لدى الطالب قدرات فى ريادة الأعمال أو شارك فى أنشطة خيرية أو غيرها.

ـ استيفاء شروط القبول في جامعة النيل بما فى ذلك إجادة اللغة الإنجليزية منح مؤسسة.

الجامعات الكندية فى مصر:

- منحة بنسبة 100% لـ100 طالب وطالبة أوائل الثانوية العامة.

- منحة كاملة من صندوق مؤسسة التعليم بنسبة 100% لمن حصلوا على مجموع أقل من 85%.

- منح تقدمها مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.

- منح تخصص فقط لطلبة المدارس التكنولوجية (STEM - العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ومدارس النيل، وتشترط كذلك الحصول على حد أدنى 85%.

- التخصصات والكليات:ـ كلية هندسة التصميم المستدام - كلية علوم الحاسب الآلى والرياضيات ـ كلية إدارة الأعمالـ كليات جامعة رايرسون، تضم الكليات التالية:ـ كلية الاتصالات والتصميم

الجامعة الفرنسية فى مصر:

- منح دراسية مخصصة للطلاب المتفوقين.

- من مميزات الدراسة فى الجامعة فى مصر أنها تقدم أنظمة الدراسة الأوروبية لمدة 3 سنوات فقط للحصول على بكالوريوس أو الليسانس بالإضافة إلى سنتين للحصول على درجة الماستر، بالإضافة إلى إمكانية السفر بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس لاستكمال دراسة الماستر فى فرنسا أو أوروبا.

الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية:

ـ تقدم منحاً كاملة بنسبة 100% لأوائل الجمهورية فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة طوال مدة الدراسة.

ـ منح جزئية للمتفوقين علمياً ورياضياً بالإضافة إلى تقديم عدد من المساعدات المالية.

الجامعة البريطانية فى مصر:

- تقدم منحاً دراسية كاملة للطلاب الأوائل من الثانوية العامة بنسبة 100%.

- منح جزئية لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلياتها فى العام الدراسى 2022/2023 وذلك طبقاً للمجموع الحاصل عليه الطالب بالكلية التى يرغب فى الالتحاق بها.

- منح جزئية لطلاب المدارس الشريكة بخصم 10% من قيمة المصروفات لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- الجامعة وفرت أكثر من منحة للطلاب الأوائل منذ إعلان أسمائهم، تتمثل فى 10 منح للطلاب الأوائل المعلن عنهم، بجانب عدد من المنح الكاملة أيضاً للطلاب الأوائل بمختلف المحافظات وعدد من المنح الجزئية.

جامعة بدر:

- 90% خصماً من قيمة المصرفات الدراسية لـ30 الأوائل من طلاب الثانوية العامة 2022.