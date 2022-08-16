أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إصابة جو بايدن بفيروس كورونا

وكان البيت الأبيض، أعلن في أواخر يوليو الماضي، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك بعدما ثبتت إصابته لأول مرة في 21 يوليو الماضي.

بايدن يخضع للعزل الصحي

ويشار إلى أنّ بايدن كان يعاني حينها من أعراض مرضية خفيفة، وبعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى، قال إنه لا يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، لكنه يعزل نفسه من أجل سلامة كل من حوله.