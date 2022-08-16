رئيس التحرير

أحمد الخطيب

إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا 

كتب:

رؤى ممدوح
04:24 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
جيل بايدن

جيل بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إصابة جو بايدن بفيروس كورونا

وكان البيت الأبيض، أعلن في أواخر يوليو الماضي، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك بعدما ثبتت إصابته لأول مرة في 21 يوليو الماضي.

بايدن يخضع للعزل الصحي 

ويشار إلى أنّ بايدن كان يعاني حينها من أعراض مرضية خفيفة، وبعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى، قال إنه لا يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، لكنه يعزل نفسه من أجل سلامة كل من حوله.

 

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن طعن سلمان رشدي: نصلي من أجله

ترامب يكذب البيت الأبيض .. ومكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف حليفه

البيت الأبيض: سعال «بايدن» من آثار إصابته السابقة بفيروس كورونا

تفاصيل مداهمة منزل ترامب.. و«البيت الأبيض»: لم يتم إخطارنا

البيت الأبيض يعلن خلو الرئيس الأمريكي جو بايدن من فيروس كورونا

عاجل.. «البيت الأبيض»: استدعاء سفير الصين لتوبيخه حول تايوان
بقلم رؤى ممدوح