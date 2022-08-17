«س وج» عن الدورة الثلاثين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ساعات قليلة وتفتح الدورة الثلاثين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بعد ان تم تأجيلها لمدة 3 أيام بسبب الحداد الذى أعلنته الدولة على ضحايا كنيسة أبو سفين بالمنيرة إمبابة.

ترصد الوطن عدة أسئلة لتوضيح كافة تفاصيل الدورة.

من سيفتتح الدورة؟

افتتاح الدورة سيكون الظهور الأول الرسمي لوزيرة الثقافة نفين الكيلاني فى حدث فني غنائي بعد تسلمها مهام الوزارة من الدكتورة ايناس عبد الدايم الوزيرة السابقة.

من أبطال حفل الافتتاح؟

أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ومجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة ثم فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية الأردنية بقيادة صخر حتر، على أن يختتم هشام عباس الحفل بفرقته الموسيقية

ما هي اسعار تذاكر الحفلات؟

سعر تذكرة قيمتها 20 جنيهًا فقط للحفلة، إذ إن الحجز سيكون متاحًا على بوابة القلعة

كيف سيتم التنقل داخل القلعة؟

ووفرت اللجنة المنظمة لمهرجان محكى القلعة 2022 سيارات لنقل الجمهور إلى مكان الحفلات داخل القلعة وإعادتهم بعد انتهاء الحفلات، على أن تبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء

حفل الافتتاح مع هشام عباس

من أبرز الفنانين الذين سيشدون في المهرجان؟

هناك أكثر من أسم كبير سيحضر الدورة أبرزهم هشام عباس، وعلي الحجار، ومدحت صالح، واحمد جمال، وهاني شاكر، ونوال الزغبي ومصطفى حجاج، ونسمة محجوب ومصطفى حجاج والختام سيكون مع موسيقى الموسيقار الكبير عمر خيرت بالاضافة لعدة فرق غنائية من مصر والادرن والشام والهند