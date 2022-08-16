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«سكن لكل المصريين»: تنفيذ 80% من العمارات الجديدة في السويس

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عمرو حسني
09:20 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
المهندس عصام السعيد خلال ظهوره بالبرنامج

المهندس عصام السعيد خلال ظهوره بالبرنامج

قال المهندس عصام السعيد استشاري الشركة المنفذة لمشروع «سكن لكل المصريين» بمحافظة السويس، إن المشروع يضم 162 عمارة سكنية مساحة الواحدة منها 360 مترا مسطحا، والدور به 4 وحدات سكنية، مع توافر جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن من خلال مبنى تجاري به 16 طابقا، ومسجد ومخبز بخطين بمسطح 200 متر، لخدمة نحو 16 ألف نسمة.

المساحات الخضراء في المشروع 15 فدانا

وأضاف «السعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشقة مكونة من 3 غرف ومطبخ وحمام مشطبة بالكامل، لافتًا إلى أنه جرى بناء 80% من المشروع بشكل عام، إذ أن المساحات الخضراء في المشروع تصل إلى 15 فدانا من أصل 60 فدان مقام عليها المشروع.

العمل على قدم وساق للانتهاء من البناء

وأوضح استشاري الشركة المنفذة لمشروع «سكن لكل المصريين»، بمحافظة السويس، أن العمل يجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من البناء، إذ أن الشركات المساهمة تستعين بـ45 مقاولا وعدد كبير من العمالة للعمل على إنهاء الخرسانات والتشطيبات.

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بقلم عمرو حسني