جهاز بدر: الانتهاء من تنفيذ 55488 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن هناك عدد كبير من المشروعات التي يجرى العمل عليها خلال الفترة الراهنة داخل المدينة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة».

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجرى البدء في العمل على طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 5548 وحدة سكنية.

وأضاف «مندور»، أنه جرى الانتهاء أيضا من تنفيذ 1656 داخل مشروع «سكن مصر»، بالإضافة إلى مشروع الطريق الدائري الصناعي، الذي يربط يين الحي السابع بالمدينة والمنطقة الصناعية، ووصلت نسبة التنفيذ لـ80%.

إنشاء نادي على مساحة 27 فدانا

كما أشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه يجرى العمل أيضا خلال هذه الفترة على محطة محولات كهرباء بدر (3) لتوفير الطاقة الكهربائية، نتيجة لزيادة التنمية في مدينة بدر، إذ وصلت نسبة تنفيذها 95%، ومن المفترض الانتهاء منها بأواخر العام الجاري.

ضم النادي الرياضي بالمدينة

ونوه «مندور» بأنه يجرى إنشاء نادي بدر الرياضي على مساحة 27 فدانا بتكلفة 160 مليون جنيه، إذ بلغت نسبة التنفيذ 65%، ومن المخطط أن يضم النادي الرياضي بالمدينة: (ملعب كرة قدم قانوني، مسجد، قاعة اجتماعات، 2 ملعب تنس، 2 ملعب خماسي، وجميع الأنشطة الترفيهية والرياضية).

وأضاف، أن المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، تضم 4704 وحدة سكنية، بإجمالي 196 عمارة، وبلغت نسبة إنجاز هذه المرحلة نحو 68%.