منسق حياة كريمة بالفيوم: 63 قرية ستشهد نقلة نوعية بـ«إطسا ويوسف الصديق» (حوار)

قالت زينب طلبة، منسِّق مساعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم، إنّ العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع المشروعات التى تشملها المبادرة فى 63 قرية مختلفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه لـ«إطسا»، و5.4 مليار جنيه لقرى «يوسف الصديق». وأشارت «طلبة»، فى حوارها لـ«الوطن»، إلى أنّ المبادرة تشمل العديد من القرى التى تندرج تحت قائمة أفقر 100 قرية فى مصر، وأن شكل الحياة فى تلك القرى سيتغير بعد الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات.. وإلى نص الحوار:

زينب طلبة: تنفيذ 221 مشروعاً لدعم شبكة الصرف الصحى.. ومد وتوصيل الخطوط الأرضية والإنترنت فائق السرعة لجميع قرى المبادرة

إلى أى مدى تهتم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشروعات البنية التحتية والصرف الصحى بالفيوم؟

- «حياة كريمة» تولى مشروعات البنية التحتية اهتماماً خاصاً، خصوصاً الصرف الصحى وتبطين الترع، وتوصيل مياه الشرب، وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى، يبلغ عددها 221 بين إنشاء محطات رفع، وتنفيذ شبكات صرف، وتركيب وصلات منزلية، وخطوط طرد يجرى العمل حالياً فى 167 مشروعاً منها لإنجازها قريباً، ونبذل الكثير من الجهد لتطوير البنية التحتية فى 63 قرية تشملها المبادرة.

هل هناك اهتمام بتوصيل خطوط التليفونات والغاز الطبيعى إلى القرى النائية؟

- التحول الرقمى مهم للغاية، ولذلك اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمد وتوصيل الخطوط الأرضية، والإنترنت فائق السرعة لمختلف قرى المبادرة، ويجرى العمل خلال الفترة الحالية على توصيل الخطوط الأرضى «الفايبر»، بالإضافة إلى الغاز، لحين الانتهاء من توصيلها إلى كل القرى التى تشملها المبادرة.

توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأوْلى بالرعاية.. وإجراء جراحات فورية لغير القادرين

ما المبادرات المختلفة المنبثقة عن «حياة كريمة» فى المحافظة؟

- خلال الفترة الماضية، نفذنا عدداً كبيراً من المبادرات المنبثقة من «حياة كريمة»، حيث أطلقنا مبادرتى «قطار الخير» و«وصل الخير»، والتى وزعت أكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأوْلى بالرعاية بمختلف قرى مراكز محافظة الفيوم، بخلاف المراكز التى تشملها المبادرة.

وما أبرز مشروعات المبادرة فى مجال التمكين الاقتصادى؟

- التمكين الاقتصادى من أهم المحاور الأساسية للمبادرة الرئاسية، لذلك نعمل بصورة كبيرة على محاور عدة لتحقيقه، فأطلقنا مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات بالفيوم، حيث شملت عدداً لا بأس به من المصانع ضمن المرحلة الأولى، وجارٍ إضافة المزيد، وتستهدف هذه المبادرة دعم الصناعات والشباب الذين بدأوا تنفيذ مشروعات صغيرة، وتتولى المؤسسة إنهاء التراخيص، وتوفير الدعم المادى ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم.

هل تولى «حياة كريمة» المرأة المعيلة أهمية خاصة؟

- المبادرة خصصت للمرأة المعيلة برنامجاً متكاملاً خاصاً بها، تحت اسم التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، ويتم خلاله دراسة الحالات المستحقة، ثم توفير مشروعات لهن، وإعادة ترميم منازلهن إذا استدعت الضرورة ذلك، وتوفير الأدوية للمرضى منهن، وكان مشروع تربية الدواجن أبرز مظاهر دعم السيدات فى القرى النائية لمساعدتهن فى الإنفاق على أسرهن.

ماذا عن خطة المبادرة لتحسين خدمات القطاع الطبى؟

- نعمل على إحلال وتجديد الكثير من الوحدات الصحية، ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً، لذلك نحرص على توفير القوافل الطبية بصورة مستمرة فى مختلف القرى، وتكون تلك القوافل شاملة لجميع التخصصات الطبية، بما يشمل معمل تحاليل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما اهتمت المبادرة بتقديم الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء من خلال خط تواصل مباشر، للتدخل الفورى وإجراء العمليات للحالات الصعبة التى لا تحتمل الانتظار، ويتم التدخل الفورى خلال وقت قصير لا يُذكر.

خلال فترة جائحة كورونا ازداد عدد الغارمين والغارمات؟ فهل تشملهم المبادرة؟

- بالطبع، درسنا مؤخراً أوضاع مجموعة من الغارمين والغارمات، بينهم تجار تعثروا وأفلسوا خلال أزمة الجائحة، وستعمل المبادرة على تسديد ديونهم، وتوفير مشروعات لهم، ليقفوا على أقدامهم مرة أخرى.

ما موقف سير العمل فى مشروع «سكن كريم»؟

- العمل فى «سكن كريم» لا يزال مستمراً، ونحن الآن فى مرحلة جمع البيانات، وفحص الحالات المستحقة، تمهيداً لتنفيذ المبادرة وإعادة تأهيل منازل المستحقين، ليعيشوا الحياة الكريمة التى يستحقونها.

«حياة كريمة»

المبادرة تستهدف تطوير الأبنية التعليمية، التى تعد أول المشروعات التى بدأنا العمل عليها، كما أنّها تعد أسرع نسب التنفيذ، حيث تم تسليم عدد كبير من المدارس، بينما يجرى العمل فى تشطيب جزء آخر خلال الفترة الراهنة، على أن يتم تسليمها فى بداية شهر سبتمبر المقبل مع انطلاق الدراسة.