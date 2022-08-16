من «بحري» لـ«قبلي»: تعمير القرى بمجمعات خدمية وصحية وثقافية ضمن حياة كريمة

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، الكثير من المشروعات التى تخدم الريف من شمال إلى جنوب مصر، فى جميع نواحى الحياة، سواء الخدمات الصحية والوحدات الخدمية والمبادرات الثقافية، التى تستهدف التنوير وزيادة الوعى، وجاءت أحدث مبادراتها فى هذا الإطار تحت عنوان «أنت الحياة»، وهى التى شهدت الفيوم شرارة انطلاقها أمس، والتى تستهدف توعية المواطنين، وتأهيلهم من خلال عدد من الأنشطة الترفيهية والفنية، وهدفها الأول هو بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه، وذلك بالندوات والمحاضرات والأنشطة التفاعلية، لمساعدة الأهالى فى تغيير أفكارهم.

وتسعى «حياة كريمة»، إلى تقديم الخدمات والأنشطة، على جميع المستويات، سواء المسكن أو التعليم، أو الصحة، وغيرها من الملفات التى توليها أهمية كبرى لتنفيذها فى المحافظات فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الريف.

1000 مشروع تنموى فى «الفيوم» وإطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمى

تعدّدت مشروعات المبادرة بمحافظة الفيوم والقرى التابعة، حيث تبلغ -التى يتم تنفيذها- أكثر من 1000 مشروع من خلال الوحدات الصحية والمرافق والمدارس والمجمعات الخدمية.

وقالت محافظة الفيوم إن المحافظة والقرى التابعة لها تشهد تنفيذ أكثر من 1000 مشروع تنموى، ضمن مشروعات حياة كريمة، موضحة أن معدلات التنفيذ فى أكثر من 800 مشروع تتزايد بالتنسيق مع الجهات المنفذة، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من الوحدات الصحية، والاستعداد لتشغيلها خلال الأسبوع المقبل، وحالياً يجرى توصيل المرافق للمجمعات الخدمية فى الوحدات القروية.

«المنيا» تعمل فى 12 قطاعاً

وأضافت أنه جرى الانتهاء بنسبة 100% من 20 مجمعاً خدمياً على مستوى المحافظة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحى والشبكات، التى يجرى العمل بها بشكل متزامن، من أجل الانتهاء من تسليمها كاملة فى القريب العاجل، مشيرة إلى أنّ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تشمل مركز إطسا، الذى يتضمّن 12 وحدة قروية يجرى العمل على تنفيذ مشروعات تنموية بها، تشمل أعمال البنية التحتية والخدمية ومشروعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة، كما تضع «حياة كريمة» ملف الطرق بين القرى والمراكز ضمن الملفات التى تهتم المبادرة الرئاسية بإنجازها، منوهة بأن مشروعات رصف الطرق قد تتأخر فى تنفيذها قليلاً، كونها مشروعات ثانوية، وتتطلب الانتهاء من المشروعات الأساسية، وأن المرحلة الأولى تتضمن مركز يوسف الصديق، وتتفرّع منه 8 وحدات قروية وتنفّذ بها مشروعات تنموية وخدمية.

وأكدت المحافظة أن المكون الزراعى هو الأساسى، حيث تتضمن 400 ألف فدان، وهناك اهتمام من الدولة بتبطين الترع والمساقى على مستوى القرى والمراكز، لافتة إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارات والجهات المعنية للتوعية بترشيد استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الأنسب، الذى يوفر أكبر قدر من المياه، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية لتمويل عمليات الرى الحديث.

كما سعت لإحداث طفرة من نوع آخر فى مبادرة «حياة كريمة»، وهى إدخال مجال الرقمنة والتكنولوجيا فى المبادرة الرئاسية، فقد أطلقت المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمى بالمبادرة، التى تهدف إلى رفع الوعى لدى المواطنين بالمشروعات التى يتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى تلك القرى، فى ظل توجّه الدولة للتحول الرقمى.

وشددت على حرصها على توفير جميع الخدمات للمواطنين بشتى السبل، موضحة أن استخدام المواطنين هذه المنصة الإلكترونية سيتيح لهم التعرّف على ما تم إنجازه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية، وسهولة التواصل مع المحافظة لتقديم المقترحات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمشروعاتها، وستتيح المنصة أيضاً آليات إدارة مشروعات المبادرة إلكترونياً، من خلال التواصل بين جميع الجهات التنفيذية، وتسهيل عملية التعاون المشترك بين المحافظة وهذه الجهات، لتيسير الإجراءات والإسراع فى تنفيذ جميع الأعمال.

انتهاء العمل فى 3 مراكز وجارٍ الانتهاء من 2321 مشروعاً بـ«أسوان»

ومن الفيوم إلى أقصى صعيد مصر، فقد أحدثت المبادرة الرئاسية حياة كريمة طفرة فى محافظة أسوان من خلال المشروعات الضخمة التى تم ولا تزال تُنفّذ، حيث كانت البداية بقيام 1106 مشروعات بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وتمت زيادة عدد المشروعات بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة المحافظة ليصبح عدد المشروعات 2321 مشروعاً يتم العمل عليها فى الوقت الحالى.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بنهاية العام الحالى سننتهى من جميع مشروعات حياة كريمة فى 3 مراكز بالمحافظة، مشيراً إلى أن من ضمن الخدمات التى يتم إدخالها للقرى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

جهود كثيرة لتنفيذ 8397 مشروعاً بـ«البحيرة»

وفى البحيرة، تُجرى جهود كثيرة على قدم وساق بـ8397 مشروعاً من مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بجميع الجوانب وتقديم كل الخدمات.

ويتم تنفيذ المشروعات وفقاً للبيانات الرسمية عن المحافظة، فى شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى «دمنهور - كفر الدوار - أبوحمص - حوش عيسى - أبوالمطامير - وادى النطرون»، بإجمالى 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية.

فيما قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه يجرى العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى 19 قطاعاً خدمياً، إذ يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف، الذى أطلقه رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية بـ757 تابعاً، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزى «بنى مزار، وسمالوط»، فى المرحلة الثانية للمبادرة.

جاءت تصريحات المحافظ على هامش إحدى جولاته، حيث شملت تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بقرية كفر عبدالخالق بمساحة 1424 متراً وتخدم 8732 نسمة، ووحدة تنمية الأسرة والطفولة بالقرية، وكذلك تفقد مجمع الخدمات بقرية بنى عامر والمقام على مساحة 900 متر مربع، ويخدم 9 آلاف نسمة تقريباً، والمجمع الزراعى بقرية بنى عامر والمقام على مساحة 530 متراً مربعاً، ويخدم 9 آلاف نسمة تقريباً.

تطوير المدارس وشبكات الصرف ومجمعات زراعية وبيطرية فى «بنى سويف»

وفى محافظة بنى سويف، تعمل المبادرة فى 66 قرية بإجمالى 12 وحدة محلية تخدم 218 عزبة ونجعاً لخدمة مليون مواطن بعدد مشروعات 1616 مشروعاً، حيث تم الانتهاء من مشروعات شملت تطوير المدارس، والصرف الصحى، ودعم شبكات الصرف الصحى، والمجمع الزراعى، والوحدة البيطرية، ويتم حالياً التخطيط لدخول شبكات الغاز.