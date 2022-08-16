«الأعلى للجامعات الخاصة» يضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات غدا

يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، غدا، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحضور رؤساء الجامعات، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، لوضع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، والضوابط والقواعد للقبول بالجامعات، فضلا عن مناقشة المنح الدراسية.

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل، مناقشة اجتماع لجنة قطاع التنسيق، اليوم، لوضع الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، موضحة أن المجلس استقر على المقترح والحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة، وسيجر عرضها على الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع عليها، ومن ثم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة استقرت على مقترح النزول بتنسيق كليات الجامعات الخاصة عن العام الماضي، بواقع 5% كحد أقصى في بعض القطاعات، ولعل أبرزها كليات قطاعات الصيدلة والهندسة التي شهدت إقبالا ضعيفا العام الماضي، موضحة أن المقترح كان مطلب غالبية الجامعات الخاصة بهذا الشان، لإتاحة الفرصة للطلاب في التقدم، وفقا لرغباتهم للتخصصات المختلفة.

قرار التخفيض ما زال قيد الاطلاع

وأوضحت المصادر، أن قرار التخفيض ما زال قيد الاطلاع من قبل وزير التعليم العالي، ومن ثم عرضه علي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لمناقشة، والبت فيه سواء بالإقرار أو من عدمه، منوهة بأنه جرى الاتفاق على فتح باب التسجيل والقبول بكليات الجامعات الخاصة خلال يوم السبت المقبل، وذلك من خلال التقدم المباشر عبر موقع كل جامعة.