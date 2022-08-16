وزير التعليم العالي: التحول الرقمي ينعكس على نوعية المهارات المطلوبة في الخريجين

استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، مابن، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر، بحضور المهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، وهمت منصور رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة هواوي مصر؛ لبحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة والشركة في بناء القدرات بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في بداية اللقاء، هنأ وفد الشركة، أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنين له التوفيق والسداد.

وأشاد عاشور بحجم التعاون مع شركة هواوي العالمية باعتبارها رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في مجال التحول الرقمي، التي تستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى ذكية، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، التي انعكست على نوعية المهارات المطلوبة في الخريجين خاصًة في مجالات التكنولوجيا الجديدة.

توسيع نطاق التعاون بين هواوي والتعليم العالي

وأكد الوزير، أهمية توسيع نطاق التعاون بين شركة هواوي والوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لمؤتمر تغير المُناخ COP 27، مشيرًا إلى دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رعاية المسابقات الجامعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في مُجابهة ظاهرة التغيير المُناخي.

ومن جانبه، أشار عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة إلى أن اللقاء تطرق لمسابقة هواوي العالمية التي تُقام كل عام في مجالات التكنولوجيا بمشاركة طلاب من جميع جامعات مصر ودول العالم.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن اللقاء ناقش تطورات مُبادرة سفراء أكاديمية هواوي، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة من المواهب ليكونوا سفراء للأكاديمية، وحلقة الوصل بين الطلاب وما تُقدمه هواوي بالتعاون مع كافة الجامعات من أنشطة وبرامج تدريبية، على أن تقوم هواوي بالتعاون مع الوزارة في تقديم الرعاية والدعم الكامل لهؤلاء الطلاب ليكونوا داعمين لزملائهم داخل وخارج محيط الجامعة، وليقوموا بتقديم أفضل مواهب لنشر الوعي الثقافي والتكنولوجي بالمجتمع.

وأوضح المُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية، ودعم برامج الابتكار.

تعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة

وأكد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر، حرص شركة هواوي على دعم علاقاتها مع مصر باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها في التكنولوجيا داخل إفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.