غدا.. مناقشة الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ غدًا الاثنين سيشهد اجتماع اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، وذلك لمناقشة الحدود الدنيا للتقدم للكليات، وكذلك وضع الضوابط والقواعد للتنسيق والالتحاق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال التقديم.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف «الغر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ اجتماع اللجنة يأتي لمناقشة الحدود الدنيا ومن ثم عرضها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور لاعتمادها وإقرارها، نافيًا ما يتمّ ترديده من معلومات ومؤشرات وحدود دنيا عن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة و أن المجلس لم يعتمد أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.

وزارة التعليم العالي

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ الجامعات مستعدة لأعمال تنسيق القبول للعام الجامعي 2022، وذلك وفقاً للمواعيد التي يحددها اجتماع الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022 لتسجيل رغبات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق سواء من خلال جهاز الحاسي الآلي الشخصي بالمنزل أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن ناحيته، أعن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق أن عدد الطلاب المسجلين لرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 بلغ حتى الآن أكثر من 60 ألف طالب وطالبة للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضية وأدبي ووفقا للحدود الدنيا، التي أقرّتها وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات.