خبير اقتصادي: توطين الصناعة يبدأ بتوفير مراحل الإنتاج تدريجيا

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن كلمة توطين الصناعة لا تعني بالضرورة صناعة فقط، ولكن من الممكن أن ندعم بعض الخدمات التي تحقق نتائج كبيرة ومهمة، لافتا إلى أن مصر دولة خدمية من الطراز الأول والناتج المحلي المصري منه 14% فقط للصناعة والباقي من الخدمات والزراعة والبترول والغاز.

وأوضح «جنينه» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الهيدروجين الأخضر عليه تركيز كبير بالدول العربية ومنها مصر، بالإضافة لصناعة السيارات في المغرب وتركيا وخاصة صناعة السيارات الكهربائية، والتي تتميز بمدخلات إنتاج عديدة ومتشعبة ويمكننا استيراد التكنولوجيا العالية والبدء في التجميع ومع الوقت ندخل في جانب التصنيع الكامل.

خبرات عريقة في صناعة الغزل والنسيج

وأشار الدكتور هاني جنينة، إلى أن التوطين عبارة عن مراحل إنتاج نبدأ بتطويرها إلى أن نصل إلى الصناعة كاملة، لافتا إلى أن مصر بها خبرات عريقة في صناعة الغزل والنسيج، وتصدر لأوروبا وأمريكا، وهناك دول مثل أثيوبيا وفيتنام سبقتنا في هذا المجال.

الاهتمام بصناعة الملابس

وأكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بصناعة الملابس يسهم في تطويرها لتصبح ركيزة من أهم ركائز الاقتصاد المصري ويؤدي للحصول على عائد مالي سريع، لافتا إلى أن هنا دولا تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على تنفيذ الكثير من المشروعات، والكثير من دول آسيا نفذت هذا الأمر في الاستثمار الخارجي والداخلي، بتقديمها حوافز للمستثمرين في الداخل والخارج.