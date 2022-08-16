إيرادات فيلم كيرة والجن تتراجع أمام تسليم أهالي.. وبحبك يتذيل القائمة

تواصل دور العرض السينمائية حالة المنافسة الشديدة التي شهدتها مؤخرا بعد طرح أربعة أعمال سينمائية دفعة واحدة، وهو الأمر الذي جعل فيلم تسليم أهالي يسبق إيرادات فيلم كيرة والجن.

وجاءت إيرادات فيلم كيرة والجن في المركز الثاني بعد إيرادات فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم، الذي نجح في الحفاظ على الصدارة أمس الإثنين بإيرادات بلغت 655191 جنيها، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم كيرة والجن في المركز الثاني

ويشارك الفنانة دنيا سمير غانم في بطولة فيلم تسليم أهالي، عدد من الفنانين؛ منهم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم سمير غانم وشيماء سيف، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

أما إيرادات فيلم كيرة والجن، جاءت في المركز الثاني بـ 419840 جنيها، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب وسلوى عثمان وهدى المفتي وعلي قاسم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

محمد إمام يسبق تامر حسني

وفي المركز الثالث، جاء الفنان محمد إمام بإيرادات بلغت 315764 جنيها، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب ورياض الخولي وأيتن عامر ومحمد سلام ومحمد لطفي ومحمد ثروت وباسم سمرة وأيتن عامر وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وفي المركز الأخير جاء فيلم بحبك لتامر حسني بإيرادات بلغت 210662 جنيها، ويشارك معه هدى المفتي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين.