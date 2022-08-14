«كيرة والجن» الأعلى في إيرادات تاريخ السينما المصرية بـ104 ملايين جنيه

تصدر فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في السينما المصرية بعد تحقيقه لـ104 ملايين و174 ألفا و182 جنيها، متخطياً الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» الذي حقق 103 ملايين و633 ألفا و291 جنياه وقت عرضه.

ووفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فإن فيلم كيرة والجن حقق 556 ألفا و649 جنيها، ليلة أمس السبت، ليضعه في قائمة أعلى فيلم مصري حقق إيرادات في تاريخ السينما، وذلك بعد تخطي ميزانية إنتاج الفيلم حاجز الـ100 مليون جنيه حسبما جاء في تصريحات صناع الفيلم.

طبيعة أحداث فيلم كيرة والجن

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن عن فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر ودور المقاومة آنذاك، وذلك من خلال شخصيتي «أحمد كيرة» و«عبدالقادر الجن»، وجسد دوريهما كريم عبد العزيز وأحمد عز على الترتيب، حيث دارت أحداثه في أجواء من الأكشن الممزوجة بالتشويق والإثارة، وقد حاز على إشادات جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك إشادة عدد من النقاد بالمستوى الفني للفيلم.

قائمة أبطال فيلم كيرة والجن

وشارك في بطولة «كيرة والجن» هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، أحمد كمال، سلوى محمد علي، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، لارا إسكندر، أحمد عبدالله محمود، علي قاسم، ياسين أمير، رزان جمال وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.