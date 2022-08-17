تطوير مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تسليم موقع تطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، للشركة المنفذة للبدء في عملية التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري.

المشروع القومي لتنمية الأسرة يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات

وأكدت وكيل الوزارة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023م، واستهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

تكلفة تطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة تُقدر بنحو 27 مليون جنيه

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سمر عارف سعد الدين، مدير عام إدارة التخطيط بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن تكلفة تطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس تُقدر بنحو 27 مليون جنيه خلال مدة زمنية حوالي ثمانية أشهر.

جدير بالذكر، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يسعي إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.