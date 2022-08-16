طالبة تنهي حياتها بحبة الغلة بعد فسخ خطبتها في كفر الشيخ

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية بلنكومة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، على التخلص من حياتها بحبة حفظ الغلال والتي تُسمى بـ«الحبة القاتلة»، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة على خلفية فسخ خطوبتها.

إصابة الفتاة بأزمة نفسية

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود بلاغ بوفاة طالبة عن طريق التخلص من حياتها بحبة حفظ الغلال بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة على خلفية فسخ خطيبها للخطبة وتركها، لتقدم على إنهاء حياتها.

طالبة بالصف الثالث الإعدادي

بالانتقال والفحص وسؤال «أ. ر. ع. ع»، ربة منزل ووالدة الفتاة، وكذلك «س. ح. أ. ح»، عم الفتاة، أقرا أن المتوفاة تدعى «ح. أ. ح»، 15 عاماً، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، أنهت حياتها لمرورها بأزمة نفسية سيئة على خلفية فسخ خطيبها للخطبة، ونفيا وجود شبهة جنائية نتيجة الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة رقم 4341 لسنة 2022م إداري مركز شرطة قلين، وجرى إخطار جهات التحقيق التي قررت بطلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لحقيقتها، كما قررت ندب أحد الأطباء الشرعيين للانتقال للمشرحة وإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، ودفنها عقب تنفيذ قرار التشريح بمعرفة أهليتها.

الديانات السماوية تحذر من الانتحار

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، وذلك بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.

وتحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبة من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.