وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الكندية في مصر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ للتباحث حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وبالأخص الأمن الغذائي وتغير المناخ.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، الذي ينعكس في الحرص المتبادل على التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دفع علاقات التعاون بين البلدين

وأشار إلى أن الوزيرين تباحثا حول أهمية دفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، وخاصة في قطاعات الصحة والتنمية الريفية، وتمكين المرأة وبناء القدرات في إطار أهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال الارتقاء بحجم المشروعات القائمة وزيادة الاستثمارات الكندية في مصر.

استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ

وأضاف المتحدث الرسمي، أن سامح شكري استعرض أبرز مستجدات الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع التأكيد على الرؤية المصرية لرئاستها للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك أهمية التحول من الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، والبناء على الزخم المتحقق في مؤتمر جلاسجو العام الماضي لحشد الدعم لعمل المناخ العالمي، والإعراب عن الرغبة في تعزيز التعاون بمجالي الطاقة والبيئة.