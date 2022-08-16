تغريم محمد فؤاد 20 ألف جنيه لعدم التزامه بقرارات «الموسيقيين»

اتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارا بتغريم الفنان محمد فؤاد، 20 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه بقرارات النقابة خلال حفله الغنائي الذي أقيم منذ أسبوعين في مدينة الساحل الشمالي.

حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي

وأوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتمع اليوم واتخذوا قرارا بفرض غرامة على كل من خالف قرارات النقابة، المتمثلة في عدم الالتزام بالفرق الموسيقية وتشيغل الفلاشات دون الاستعانة بعازفين.

وأشار منصور إلى أن الفنان محمد فؤاد خالف قرارات النقابة في حفله الأخير بالساحل الشمالي، وغنى بفلاشة ودون فرقة موسيقية، وعلى ذلك اتخذ مجلس الإدارة قرارا بتغريمه 20 ألف جنيه.

وشهد الحفل الذي تسبب في غرامة لفؤاد، ظهور مؤدي المهرجانات عمر كمال، على المسرح، وقال: «هذه اللحظة هي أسعد لحظة في عمري، وأنا من عشاق فؤش»، وحرص على أداء أغنية محمد فؤاد الشهيرة «الحب الحقيقي».

محمد فؤاد يطرد حمو بيكا

كما شهد الحفل مشكلة بسبب طرد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حيث كان قد تسبب بيكا في مشكلة حين ما ظهر في الحفل وحدث هرج خلال دخوله، ما جعل فؤاد يطلب من الحاضرين طرد من يفتعل الأزمات، قائلا: «اللي مش هيحترم نفسه يطلع بره»