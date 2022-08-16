أيمن بهجت قمر: حصلت على بكالوريوس السياحة بعد 20 سنة تأجيل

قال المؤلف أيمن بهجت قمر، إن قراره باستكمال دراسته للحصول على البكالرويوس جاء منذ سنوات، «والدي توفى وأنا في ثانوي وكنت عايش لوحدي ومشواري التعليمي كان صعب، وبدأت رحلتي في الحياة العملية وأنا في أولى ثانوي وكنت بصرف على نفسي ومكنش عندي حل تاني، ولا كنت قادر أوفق بين الشغل والدراسة».

قمر: امتحنت 4 مواد بعد 20 سنة

وأوضح «قمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه نجح كل عام ولكن بشكل بطيء وبعد دخوله المعهد وصل للفرقة الرابعة ولكن مع ضغط الوقت ولمدة 20 عاما كان يؤجل امتحانه في الـ4 مواد الأخيرة الباقيين على التخرج، متابعا «ابني كان بيسألني عن سبب عدم تخرجي ووضحت له ظروفي وقتها، وإني جبت مجموع 54% في الثانوية وكان صعب إني أدخل معهد الفنون المسرحية وكنت بكتب أغاني للفنانين والمطربين، ومكملتش في المعهد وقدمت في السياحة عشان يبقى معايا شهادة ومستقبل بديل».

وعد والد زوجته بالبكالوريوس منذ 20 سنة

وأشار أيمن بهجت قمر، إلى أنه حينما ذهب لخطبة زوجته منذ 20 عاما وعد والد زوجته بالانتهاء من البكالوريوس، إلى أن جاءت اللحظة الحالية وذهب للامتحان «المعهد ساعدني جدا وذاكرت وكان صعب لأن المواد كانت اختفت ودخلت مشروع تخرج وناقشت وأنا وسط شباب قد أولادي وكنت سعيد جدا بحصولي على البكالوريوس لأول مرة في حياتي».

وأكد المؤلف أيمن بهجت قمر، أن الشهادة الجامعية مهمة ولابد من استكمال الدراسة مهما كانت مشاغل الحياة، «الشهادة فخر وإحساس التخرج عظيم جدا».