أيمن بهجت قمر يحيي ذكرى وفاة دلال عبد العزيز: «وش الخير والسعد»

أحيا الكاتب أيمن بهجت قمر، ذكرى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز التي تمر اليوم، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «النهاردة الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز، وش الخير والسعد والذوق كله، عملنا مع بعض أجمل الأعمال.. ألف رحمة ونور، سايبة ذكرى جميلة في قلوب كل محبينك».

وأيمن بهجت قمر ليس الوحيد الذي أحيا ذكرى الفنانة الكبيرة، حيث حرص عدد من الفنانين على الدعاء لها في الذكرى الأولى لوفاتها، من بينهم الإعلامية بوسي شلبي، والفنان عمرو وهبة، ورانيا فريد شوقي، والفنانة سيمون.

أعمال جمعت دلال عبد العزيز وأيمن بهجت قمر

وشاركت الفنانة دلال عبد العزيز في مجموعة من الأعمال التي حملت توقيع أيمن بهجت قمر، آخرها مسلسل «فلانتينو» بطولة النجم عادل إمام، والذي عُرض في موسم الدراما الرمضانية 2020، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية، منها «البدلة» مع تامر حسني و«آسف على الإزعاج» مع أحمد حلمي.

«تسليم أهالي» آخر أعمال دلال عبد العزيز في السينما

ويعرض حاليا فيلم «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، في دور العرض السينمائي في الوطن العربي، وهو يعتبر آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بجانب ابنتها دنيا سمير غانم، هشام ماجد وبيومي فؤاد، وحقق الفيلم في أول أيام بالسينمات، إيرادات قاربت الـ 5 ملايين جنيه في 4 أيام، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وينتظر الجمهور عرض آخر أعمالها التي صورتها قبل رحيلها بقترة قصيرة، وهو مسلسل «عالم موازي» من بطولة ابنتها دنيا سمير غانم، حيث كان من المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية الماضي، ولكن تم تأجيله.