المنيا تناقش خطوات الترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ناقشت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، الإطار التنظيمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وخطوات التقدم للترشح والفئات المشاركة وتصنيف المشروعات المشاركة التي تتضمن 6 فئات.

جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً بحضور عدد من الأطراف المعنية، وذلك لمناقشة تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعداداً لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات المعنية، ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني والجهات الخاصة وممثلي عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام والشركات الناشئة.

العمل على رفع الوعي البيئي للمواطنين

وأكد محافظ المنيا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيل رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، داعيا الى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي للمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف تغير المناخ من الأكثر أهمية على الصعيد البيئي، موضحا أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة وتوطين اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعى المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، مع تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وأكد نائب المحافظ أنه سيتم استقبال 162 مشروعا ومبادرة من كل المحافظات، اعتبارا من يوم 27 سبتمبر 2022 سيتم تخصيص يوم لعرض كل محافظة، لاختيار المشروعات الفائزة، لافتا إلى أنه تم تصنيف المشاريع الخضراء إلى 5 فئات كما استعرض نائب المحافظ الإطار الزمني للمبادرة وخطوات التقديم للمبادرة ومعايير تقييم المشروعات المشاركة وكذلك عدد من المبادرات والمشروعات التي ستشارك في المبادرة من خلال الجهات والأطراف المعنية الشريكة مع المحافظة.