اختفاء هاجر وطفلتها في ظروف غامضة بالأقصر.. وأسرتها: «مسيبناش مكان مدورناش فيه»

13 يوما مرت على اختفاء هاجر الأمير وطفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، المقيمة بدائرة قسم شرطة إسنا في الأقصر بظروف غامضة في تمام الساعة السادسة مساء الخميس قبل الماضي، ولم تعد حتى الآن، ولا تزال عمليات البحث عنها من قبل أسرتها مستمرة أملا في العثور عليها.

أسرة هاجر لم يتركوا مكانا بين المستشفيات والمراكز والمحافظات إلا وبحثوا فيه عنها، وسط استغاثات روتها دموعهم في محاولة معرفة مكان وجودها وطفلتها، قائلين: «الأم مش في وعيها وبتمر بظروف نفسية صعبة ومعها طفلتها ونفسنا نلاقيها عشان نرتاح».

لا يوجد سبب يؤدي بها لترك المنزل

كواليس تلك المعاناة بدأت حينما حررت أسرة هاجر محضرًا بقسم شرطة إسنا حمل رقم 5334 إداري إسنا لسنة 2022، موضحين أنهم فوجئوا باختفاء هاجر، 24 عاما، وبرفقتها طفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، منذ الساعة السابعة مساء الخميس قبل الماضي، وبعد أن بحثوا عنها في كل مكان متوقع وجودها فيه، لم يعثروا عليها، ولم يدل أحد بأي معلومات عنها، ولم توجد أي خلافات زوجية تؤدي إلى تغيبها أو أي سبب يدفعها للتغيب بحسب ما ذكره زوجها بمحضر الشرطة.

الأم ليست في وعيها وتمر بضغوط نفسية

أسرة هاجر روت في حديثها لـ«الوطن» كواليس اختفائها، موضحين أنها متغيبة وطفلتها منذ 4 أغسطس الجاري، وبحثوا عنها في كل مكان ما بين المستشفيات والمراكز والأماكن ومختلف المحافظات.

وأضافت الأسرة أن عمليات البحث مستمرة عنهما حتي الآن في كل مكان، وناشدوا مديرية أمن الأقصر، بتكثيف البحث عن الأم وطفلتها، التي لا يعرفون عنها شيئا منذ 13 يومًا، حتى تعود إليهم ويرتاح قلبهم.