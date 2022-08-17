بالخرائط.. مكان إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو وطرق الوصول إليه 

3 أيام متبقية على انطلاق مهرجان الإسماعيلية للمانجو 2022 في دورته الأولى في شوارع الإسماعيلية خلال يومي 19 و20 أغسطس الجاري.

وقال أحمد شجيع منسق مهرجان المانجو، إن الاحتفالات تبدأ في تمام الخامسة مساء مجانا لجميع المواطنين من أهالي الإسماعيلية والمحافظات الأخرى من أمام ديوان محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي.

ويقدم «الوطن» أهم نصائح للقادمين من المحافظات الأخرى لحضور مهرجان المانجو في الإسماعيلية 2022 وأماكن إقامته وأهم المنافذ لبيع المانجو بأسعار مخفضة.

1- بحسب أحمد شجيع منسق عام المهرجان، ينطلق الموكب من شارع محمد علي في اتجاه نادي الجولف ثم الحدائق المفتوحة أمام فندق توليب.

2- وتابع شجيع أن الحضور مجانا عصر الخميس وحضور الموكب والسير معه لحين الوصول إلى مكان إقامة منافذ البيع.

3- خصصت محافظة الإسماعيلية أماكن انتظار السيارات على رأسها شارع النجدة أقرب أماكن انتظار لمكان إقامة الحفل ومنافذ البيع ويمكنك الوصول للمكان من هنا.

4-خصصت المحافظة مكانا لإيقاف السيارات قرب حدائق الملاحة في الجهة الموازية لانطلاق المهرجان قرب ديوان المحافظة ويمكنك الوصل للمكان من هنا.

5- خصصت هيئة قناة السويس مكان لانتظار السيارات في استاد هيئة قناة السويس كمكان اضافي قرب مكان إقامة منافذ البيع والذي يبعد حوالي 500 متر عن مكان إقامة الحفل يمكن الوصول له من هنا.

6- تنتشر قوات الشرطة في محيط إقامة مهرجان المانجو فيما تغلق إدارة المرور بعض المحاور لمنع التكدس أو الزحام المروري في شوارع المدينة القريبة من مكان إقامة مهرجان المانجو في الإسماعيلية.

7-توفر الغرفة التجارية في الإسماعيلية منفذي بيع رئيسيين في منطقة إقامة حفل مهرجان المانجو ينتشر بهم أكثر من 50 تاجر مانجو من أبناء الاسماعيلة.

8- أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن بيع المانجو بسعر الجملة على أن تبدأ الأسعار من 10 جنيهات تقريبا للمانجو الزبدة والجلك وترفع لأنواع أخري.

9- خصصت محافظة الإسماعيلية فريق متطوعين من أبناء الإسماعيلية لمساعدة الضيوف في الدخول والخروج من الشوارع واصطحاب المجموعات وإرشادهم الشوارع وأماكن الانتظار.

10- تقام منافذ البيع في مراكز الإسماعيلية السبعة إضافة إلى 4 منافذ أخرى في مناطق متفرقة بالمدينة للتسهيل والتوفير على المواطنين.