وزير التنمية الكندي: تمكين المرأة في مصر واقعا ملموسا وليس حبرا على ورق

قال هارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، إنه حريص على التعلم واغتنام فرصة زيارته لمصر، لمعرفة المزيد من الأماكن، متابعا «خلال زيارتي تناولت الكشري المصري وطعمه أعجبني، وعرفت طريقة الإعداد والأمر ليس مجرد طعام، لكنه تجربة منهم، وتعبر عن أصالة مصر واهتمامها بالأسر البسيطة، وتناولت الفول والطعمية أيضا وأعجبوني».

العلاقات المصرية الكندية قوية

أوضح «ساجان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أنه يريد مزيد من التعاون مع مصر والعلاقات المصرية الكندية قوية، والتعاون المشترك يشهد حالة من التقدم بفضل تعاون سفر البلدين، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا مهما في المنطقة فيما يخص الاستقرار وهي قدوة لنا.

زيارة ميدانية لمعرفة الجهود المصرية

أشار وزير التنمية الدولية الكندي، إلى أنه بالنسبة للاستعدادت لقمة المناخ، قمت بزيارة ميدانية لمعرفة الجهود المصرية واعتبرها فرصة مهمة للتعلم من التجربة المصرية، لافتا إلى أن نقل التجربة المصرية مهم جدا لأي دولة، متابعا «شعرت بالفخر حينما رأيت جهود الدولة في تمكين المرأة الذي أصبح واقعا ملموسا وليس كلام على ورق، ورأيت بعيني التمكين وما تقوم به النساء في عملها».

العمل المحلي في مصر متميز

وتابع وزير التنمية الدولية الكندي، أن العمل المحلي في مصر متميز ويتمتع بروح إيجابية بين الشعب وتمثلت في مبادرة حياة كريمة التي تقوم بها مصر من أجل شعبها ودعما للفقراء، مضيفا:«هناك فرص عديدة للتعاون وخاصة مع قيادة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP 27 فهناك مبادرات كثيرة حول التحول للطاقة النظيفة، ونحن نحارب تغير المناخ ولكن يجب أن نتأكد ونحن نقوم بذلك أن الكل يتم شموله فيما نفعله وأبحث طرق التعاون الوثيق لدعم مصر، ومصر أصبحت منارة لكل الدول المجاورة لها».