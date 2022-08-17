صور مقهى على قضبان السكة الحديد بكفر الشيخ تثير الجدل.. والمحافظة تتدخل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد المقاهي التي وضعت الكراسي على شريط السكة الحديد، وسط تعليقات لاذعة وساخرة، وببحث الأجهزة المعنية تبين أن المقهى يقع في مدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ.

التأكد من حقيقة الصورة المتداولة

ومن جانبه، أكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، كلف اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، بالتأكد من حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرواد مقهى يفترشون قضبان السكك الحديدية لمدخل مدينة فوه، مما يعرض حياتهم للخطر.

تم التنبيه على صاحب المقهي برفع الإشغالات

وأضاف «السماحي»، أنه عقب التأكد من صحة المعلومات توجهت حملة برئاسة رئيس مركز ومدينة فوه، للمكان المذكور، وتبين أن صاحب المقهى استأجره من هيئة السكك الحديدية، ويدعى «هـ.ع.م»، وكان يقوم بإشغالات في السابق على قضبان السكك الحديدية، وتم التنبيه عليه برفع الإشغالات، وعدم التعدي مرة ثانية على حرم شريط القطار، وإخطار هيئة السكك الحديدية، بفسخ التعاقد حال تكرار المخالفة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعاودون التعليق على الواقعة

وعاود رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعليق على إزالة المقهى من على قضبان السكة الحديد في كفر الشيخ، حيث قال حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يحمل اسم سامح البدري: «ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير كده يا جماعة، القهوة دي من بعد المغرب تريند، وبعد العشاء تاخد قرار إزالة؟ ده اللي طلب حجر معسل عليها ملحقش يخلصه».

وذكر حساب يحمل اسم إبراهيم داود: «للي ما يعرفش قطار كفر الشيخ بطيء جداً ومحطاته كتيرة جداً ومش مؤذي»، وتابع حساب آخر يحمل اسم تامر عواد: «ليه العكننة دي يا جدعان، ما تغيروا اتجاه القطر، ولا تعملوا كوبري صغنن من فوق القهوة للقطر يعدي من عليه، إنما تشيلوا الكراسى بتاع الزباين».