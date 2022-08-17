أخبار البورصة المصرية.. خبير يتوقع استقرار المؤشرات خلال تعاملات اليوم

يترقب المتعاملون في سوق المال، أداء جلسة اليوم الأربعاء في البورصة المصرية، وسط توقعات بهدوء التداولات واستقرار في حركة المؤشرات.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، توقعات حسام عيد، خبير أسواق المال، بشأن حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء.

المؤشر «إيجي إكس 30» يتجه نحو دعم 9800 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّه يتوقع هدوءا في حركة مؤشرات البورصة المصرية اليوم، مشيرًا إلى أنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 9800 نقطة، وحال نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلاه قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم القيادية والصعود مرة أخرى.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 2160 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع المحلل المالي، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة سيدفعه إلى إختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160، ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 2200 نقطة.

اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على «سندات الشركات»

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، اعتماد القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على «سندات الشركات» المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تباين، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.72% عند مستوى 9843.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.92%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2149.99 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3064.97 نقطة بارتفاع نسبته 0.53%.