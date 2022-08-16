أخبار البورصة اليوم.. تنفيذ 56 ألف صفقة وأداء إيجابي للأسهم الصغيرة

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.72% عند مستوى 9843.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.92%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2149.99 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3064.97 نقطة بارتفاع نسبته 0.53%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.07%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على تراجع بنسبة 0.07%، ليغلق عند 1834.11 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 900 ألف سهم، وتنفيذ 56.173 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 63 سهمًا، وانخفض 81، فيما استقر 45 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 669.530 مليار جنيه، بخسائر 1.45 مليار جنيه.

جني الأرباح والتصحيح

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق متراجعًا مع استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي يتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 9800 نقطة، وفي حالة نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلاه قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة، مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية والصعود مرة أخرى.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم ولم ينجح في الحفاظ على مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة، وأغلق مرتفعا بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.

ويتوقع المحلل المالي، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة سيدفعه إلى إختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160، ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 2200 نقطة.