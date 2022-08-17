تفاصيل برامج كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان 2022- 2023

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عن برامج جديدة ومتميزة في التصميم المعماري والعمراني المستدام والتصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة.

كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

وأعلنت الكلية وفق بيان لها، أنه سيتم قبول دفعة جديدة في البرامج الخاصة بمصروفات للعام الجامعي المقبل 2022 / 2023، وذلك في البرامج التالية:

- التصميم المعماري والعمراني المستدام Sustainable Architecture and Urban Design.

- التصميم الجرافيكي Graphic design.

- الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة Animation and multimedia.

مميزات البرامج

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

- عدد الطلاب المقبولين محدود بما يضمن التواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب وأفضل أداء للفاعلية التعليمية.

- يتم التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.

- التخصص المباشر بدون سنة تمهيدية أو شعبة عامة وذلك في البرامج الثلاثة.

- يتم الحصول على درجة البكالوريس في التخصص بعد الانتهاء من إجمالي 160 ساعة معتمدة لبرنامج الجرافيك، 165 ساعة معتمدة لبرنامج العمارة.

- مدة الدراسة 5 أعوام، مع إمكانية الانتهاء من الدراسة في 4 أعوام مع تطبيق القواعد الخاصة بالدراسة بالفصل الدراسي الصيفي وزياده العبء الفصلي.

- التدريب الميداني إلزامي كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

- يلتحق خريج برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

- يلتحق خريج برنامجي التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فناني التحريك.

ضوابط القبول بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

وأوضحت الكلية أن هناك ضوابط عامة للقبول، وهي كالتالي :

- تقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والمعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.

- بعد قبول الطالب بالكلية كطالب نظامي، يتقدم بطلب للانضمام إلى البرامج الخاصة، ويتم عرض الطلب على اللجنة المُشكلة للمقابلة الشخصية للقبول في البرنامج.

- تقبل البرامج التحويلات من الكليات المناظرة وغير المناظرة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول.