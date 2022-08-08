مؤشرات تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2022، تعد واحدة من عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن مؤشرات تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2022، للالتحاق بها.

مؤشرات تنسيق كليات الفنون الجميلة والتطبيقية 2022

وفقا لما صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدأ موعد تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق 2022، يوم الخميس المقبل، على أن تستمر المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم الاثنين.

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، ستظهر عقب مرور 72 ساعة من موعد غلق باب تسجيل الرغبات لهذه المرحلة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أقسام كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية 2022، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أقسام كلية الفنون التطبيقية 2022

- قسم التصميم الداخلي والأثاث (العمارة الداخلية).

- قسم السينما والفوتغرافيا والتليفزيون.

- قسم الإعلان.

- قسم الملابس الجاهزة (الموضة - الفاشون).

- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

- قسم التصميم الصناعي.

- قسم الأثاث والإنشاءات المعدنية والحديدية.

- قسم المنتجات المعدنية والحلي.

- قسم الخزف.

- قسم الزجاج.

- قسم الزخرفة.

- قسم النحت والتشكيل المعماري.

- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

أقسام كلية الفنون الجميلة 2022

- قسم عمارة.

- قسم ديكور.

- قسم جرافيك.

- قسم نحت.

- قسم تصوير.

- قسم تاريخ فن.