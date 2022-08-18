سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 18-8-2022 في محلات الصاغة

ارتفاع طفيف شهدته أسعار المعدن النفيس، اليوم الخميس، مع بداية التعاملات الصباحية، إذ شهد الذهب تذبذبًا مستمرًا بمختلف الأعيرة، منها سعر جرام الذهب عيار 21، كونه الأكثر شعبية في مصر.

ويستمر تذبذب الذهب بشكل عام، نظرا للتغيرات العالمية بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الجارية عالميا.

أسعار الذهب اليوم

واليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما يتعلق بأسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة وداخل أسواق المال العالمية، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.229 جنيه للبيع، و1.240 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 921 جنيها للبيع، و930 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار من 21، نحو 1075 جنيهًا للبيع، و1085 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح اليوم الخميس سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,228,571 جنيه لعمليات البيع، و1,240,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الخميس، نحو 8600 جنيه للشراء، 8680 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال اليوم، وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، 949.34 جنيه، أي ما يعادل 50.09 دولار، فيما بلغ الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 7,594 جنيه، بما يعادل 400.07 دولار.

وشهد اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار 24 داخل أسواق المال، نحو 1,085 جنيه، بما يعادل 57.24 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الخميس، 813 جنيه، بما يعادل 42.93 دولار.