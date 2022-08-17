ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022-2023، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس، حيث تظهر الكلية التي تم الترشيح إليها، ويطبع الطالب بطاقة الترشيح ويقدمها للكلية.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تقدم «الوطن» في السطور التالية طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، كما يلي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم جلوسه.

- طباعة بطاقة الترشيح.

شروط الالتحاق بالكليات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، شروط الالتحاق ببعض الكليات، حيث أوضحت على سبيل المثال، أنّ كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تشترط النجاح في اختبارات القدرات الموسيقية العملية التي تعقد بالكلية وينظمها مكتب التنسيق وتحدد هذه الاختبارات مستوى المتقدم من حيث الالتحاق بالفرقة الأولى مباشرة أو الدراسات التحضيرية.

وبالنسبة لكلية الفنون الجميلة عمارة، يشترط للقبول بهذه الكليات النجاح في اختبارات القدرات في مادة رسم العمارة الذي يعقد بالكلية، وينظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وكلية الفنون الجميلة فنون، وشعبة التربية الفنية بكليات التربية بالإسماعيلية والسويس، كما أنّ جامعتي قناة السويس والسويس تشترط للقبول بهذه الكليات النجاح في اختبار القدرات في مادة رسم الفنون الذي يعقد بالكلية وينظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية مباشرة.

وبالنسبة لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض يقتصر القبول بهذه الكلية والمعاهد التابعة لها اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد في الكلية أو المعهد، وينظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وبالنسبة للجامعات التكنولوجية يقتصر القبول بهذه الكليات اجتياز اختبارت القدرات التي تعقد لها.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنّها كثفت استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022، موضحة أنّ الدراسة تبدأ أول أكتوبر المقبل وسط تطبيق الإجراءات الوقائية في الكليات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنّ هناك العديد من الجامعات التي تدخل خدمة التنسيق للعام الدراسي الجديد وتبدأ الدراسة الفعلية في أكتوبر.