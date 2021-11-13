بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الحصفة» بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الحصفة بمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وحالاتهم الصحية

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل محمد ماهر العشري، 19سنة، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، ومحمد عبدالمنعم عبداللطيف، 20سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه، ومحمد ماجد مفتاح، 18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وسامح فؤاد جبريل، 19سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكريم اشرف عبداللطيف عبد الغني، 18سنة، بفقدان كامل للوعى واشتباه نزيف بالمخ، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

إصابة 13 شخصا في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب مركبة «توك توك» على الطريق الدولي، بعد ميناء برج البرلس، ونُقل المصابون إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وأُخطرت الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «كفر الشيخ - بلطيم»، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فاسدة في منزلهم بحي «القنطرة البيضاء»، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الإسعافات اللازمة، وحُررت المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.