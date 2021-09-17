إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. اصطدمت بعمود إنارة

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، مما ادى لانقلابها، وذلك بمفارق الطرق أمام قرية مسير بمركز كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، عقب اصطدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، ويتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين وحالتهم

وتبين من التقرير الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من: أحمد محمود داش، 20 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، حسام علي خيرالله، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحيى إبراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحى أنيس، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتم عمل الاشعات والفحوصات المطلوبه للمصابين داخل استقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

مصرع طفل في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة

وفي وقت سابق، لقى طفل مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل، كان يستقله الطفل، بسيارة، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، وأثناء قيام قائد سيارة نقل ثقيل بمفاداة الطفل، انحرفت عجلة القيادة وانقلبت السيارة على الجانب الآخر من الطريق، مفرغة حمولتها على الطريق، ليؤثر ذلك على حركة الطريق لبعض الوقت.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية، التابعة لدائرة المركز.