إصابة 5 أشخاص في حوادث بكفر الشيخ بينهم طفل بانفجار أنبوبة غاز

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، من بينهم طفل مصاب بحروق، وذلك إثر وقوع عدد من الحوادث بمحافظة كفر الشيخ، على مدار اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، تنوعت ما بين حوادث على الطرق، أو حريق نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز.

بلاغات لغرفة العمليات بحوادث متفرقة

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة، إشارات بوقوع عدد من الحوادث في عدد من القرى ومراكز المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، من بينهم طفل أصيب بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة غاز، مما أدى إلى اشتعال حريق.

تسبب الحريق في إصابة طفل يُدعى «أ. م.»، 7 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز داخل أحد المنازل في قرية «شباس الشهداء»، التابعة لمركز دسوق، وتم نقل الطفل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 4 في 3 حوادث تصادم

كما أصيب كل من «م. ن.»، 22 سنة، و«أ. ي.»، 23 سنة، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية «موتوسيكل»، على طريق «الرياض» الزراعي، عند شونة غلال «المثلث»، مما نتج عن الحادث إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب «أ. م.»، 35 سنة، في حادث آخر، نتيجة تصادم دراجتن بخاريتين «توكتوك» و«موتوسيكل»، على طريق «الكراكات - الحامول»، وأصيب «ج. ل.»، 23 سنة، بإصابات متفرقة في حادث سير بعد كمين «القرضا»، باتجاه كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الشيخ العام والحامول المركزي.