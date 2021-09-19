إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي، نتج عنه انقلاب سيارة ميكروباص في الأرض الزراعية بنزلة كوبري الرغامة بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، اتجاه بلطيم، وانقلاب السيارة الميكروباص في الأرض الزراعية.

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، في الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع حالة الطوارئ باستقبال مستشفى العبور للتأمين الصحي لاستقبال المصابين وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازم. وحُرر محضر بالواقعة، وانتقلت دورية أمنية لتسيير الحركة المرورية.

إصابة أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي

وفي وقت سابق، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، ما أدى لانقلابها، وذلك بمفارق الطرق أمام قرية مسير بمركز كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، عقب اصطدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، ويتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام

بينما استقبل مستشفى دسوق العام، 3 مصابين في حادث انقلاب سياره ملاكي بترعه بقرية الشباسية دسوق وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وخروجهم من المستشفى وتبين انهم مصابون بكسور وكدمات إثر انقلاب السيارة، وجرى تحرير محاضر بالحوادث المتفرقة .