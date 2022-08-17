وظائف حكومية خالية عن طريق الندب الكلي بوزارة النقل.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل، لشغل وظائف بالهيئة عن طريق الندب الكلي باعلان ندب كلي رقم (1) لسنة 2022.

وتأتي تفاصيل وضوابط وشروط الوظائف الخالية المطلوب سد العجز بها في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل، على النحو:

- بيانات الوظيفة: ندب كلي

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة النقل

وصف الوظيفة: تعلن الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب الكلي من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية والهيئات العامة التي تسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالي.

أولا: شروط التقديم على الوظائف

1. أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية بطريق الندب الكلي من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

2. أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين "على الباب الأول أجور" وظائف دائمة بموازنة الدولة (وليس على صناديق أو حسابات خاصة).

3. أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

4. موافقة السلطة المختصة بجهة العمل الأصلية على الندب.

5. أن يكون حاصلاً على تقرير تقويم الأداء عن السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز.

6. أن يملأ نموذج التقديم المرفق بكل دقة

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف المطلوب التقدم لها

المهارات الأساسية ومنها :

المهارات الفنية وسنوات الخبرة و شروط المتقدمين ومنها شروط المؤهل كما هو موضح في المستند التالي :

المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- موافقة جهة العمل الأصلية على الندب.

3- بيان حالة وظيفية معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية موضحاُ به (الاسم الرباعي – تاريخ الميلاد – المؤهل – تقارير كفاية الأداء لأخر عامين – تاريخ التعيين الفعلي – المجموعة النوعية – الدرجة الوظيفية وتاريخها).

4. صورة طبق الأصل من تقارير كفاية الأداء عن أخر عامين.

5. بيان تدرج الأجر الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخه.

6. بيان مفردات مرتب تفصيلي عن أخر وضع لاحتساب الأجر المكمل.

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/08/16

نهاية الإعلان:2022/09/15

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات باسم اللواء مهندس / حسن الليثي حسن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بمقر الهيئة الكائن في (105 شارع القصر العيني – بجوار مبني مجلس الشيوخ.