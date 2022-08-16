وظائف شاغرة مطلوبة في 4 بنوك.. اعرف المؤهلات والخبرات المطلوبة

أعلنت بنوك «HSBC» ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، و«EGBANK»، توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مجموعة من الشروط والمؤهلات فضلًا عن أداء بعض المهام التي يتطلبها كل بنك للحصول على فرص العمل المتاحة.

واليوم الثلاثاء 16 أغسطس الجاري، نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف البنوك المطلوبة التي جاءت على النحو التالي:

وظائف بنك «HSBC»

وفق ما أعلنه البنك البريطاني عبر صفحته الرسمية على موقع الوظائف «لينكد إن» عن توافر وظائف خالية وهي:

1- وظيفة وكيل مركز الاتصال

- يجب أن يكون خريجًا جامعيًا في أي تخصص.

- يجب أن يتقن اللغة (اللغات) التي تتطلبها الوظيفة.

- منفتح على جداول العمل المرنة.

- يجب أن يكون مرنًا ومتمحورًا حول العميل ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

- إجادة استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة.

- يملك مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات يظهر الصبر والتعاطف.

- نظرًا للحاجة الملحة للتوظيف، سيتمّ إعطاء الأولوية للمرشحين الذين يتمتعون بالحق الفوري في العمل محليًا ولا يحتاجون إلى إعادة التوطين.

2- وظيفة قائد الفريق - السيولة العالمية وإدارة النقد - GSC

- إتقان مهارات الكتابة والتواصل باللغة الإنجليزية.

- شهادة جامعية.

- التحلي بسلوك إيجابي قادر على القيام به مع الرغبة في تصحيح الأمور في المرة الأولى في كل مرة، والتغلب على القيود.

- خبرة في الإرشاد والتوجيه وتطوير الآخرين.

- توجه قوي تجاه العملاء ومتحمس لتقديم خدمة عملاء متميزة.

- القدرة على توقع احتياجات أصحاب المصلحة المستقبلية واتخاذ الإجراءات اليوم.

- معرفة جيدة ببرنامج «Excel» و«PPT» وقادر على العمل على مختلف «MIs» والعروض التقديمية.

3- وظيفة التحصيلات التنفيذية لخدمة العملاء - GSC

- القدرة على التحدث والفهم والتواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة.

- القدرة على كتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- مهارات ممتازة في التحدث والهاتف عبر البريد الإلكتروني.

- القدرة على التعلم بسرعة والاحتفاظ ونقل المعرفة بشكل مناسب.

- القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- المرونة في العمل في الورديات.

- القدرة على بناء علاقة مع مجموعة واسعة من الناس والتواصل معهم.

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما نوه مصرف أبو ظبي الإسلامي على «لينكد إن» إلى حاجته للوظائف الآتية:

1- وظيفة مصرفي شخصي أول.

- خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في القطاع المالي.

- يحدد قاعدة عملاء التجزئة ويكتسبها وينموها من أجل تلبية أهداف العمل.

- يحقق أهداف الحجم والإيرادات من خلال الجمع بين اكتساب العملاء وتعميق العلاقة.

- فعّال بشكل شخصي واستباقي في بناء الأعمال وتعميق العلاقات وزيادة المستهلكين المستهدفين من خلال تنفيذ عملية مبيعات فعالة.

- مسؤول عن تحقيق وتسليم أهدافه من النطاق المخصص من المنتجات الخاصة بمنطقة تقديم المشورة.

- مساعدة مدير الفرع في التقييم الدوري لمستويات الأداء كما هو محدد في خطة الأعمال التجارية.

2- وظيفة محلل ائتمان التجزئة

- درجة جامعية/ كلية.

- من 1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تقييم البيع بالتجزئة.

- يملك المهارات المختصة في الائتمان/ الاستثمار/ التحليل المالي/ تحليل السوق.

- يملك الفهم الجيد لتقنيات التقييم ومعرفة المنتج والظروف الاقتصادية ولوائح الاستثمار المصرفي.

- يستطيع توجيه العملاء.

- يملك قدرات عرض وتواصل ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

وظائف البنك التجاري الدولي

وكشف البنك التجاري الدولي عبر الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت عن حاجة البنك لهذه الوظائف:

1- وظيفة مدير علاقات العملاء الائتماني

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة لـRM و6 + لكبار RM.

- اعتماد الائتمان.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات جيدة في استخدام الحاسوب.

- مهارات بيع عالية.

- المهارات التحليلية الكمية والنوعية.

- مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة.

2- وظيفة محقق ائتمان BB

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- لا يقل عن سنة إلى 3 سنوات خبرة في SME /Corp في CIB أو أي مؤسسة أخرى للمسؤول.

- مهارات تحليلية.

- اتصالات وشبكات جيدة في السوق في البنوك الأخرى والمؤسسات المالية والمناطق الجغرافية.

- مهارات الاتصال الجيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات حاسوبية جيدة.

وظائف «EGBANK»

وأخيرًا أعلن «إيجي بنك» من خلال الموقع الرسمي له عن حاجته لتلك الوظائف:

1- وظيفة مدير العلاقات المالية المهيكلة

- درجة البكالوريوس في المالية - المحاسبة - الاقتصاد - البنوك أو ما يعادلها.

- دورة الائتمان ضرورية.

- الإنجليزية بطلاقة - العربية بطلاقة (كتابة - تحدثا).

- 5-8 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

- خبرة قوية في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

2- وظيفة مدير التوثيق

- درجة البكالوريوس في المالية - المحاسبة - الاقتصاد - البنوك أو ما يعادلها.

- دورة الائتمان ضرورية.

- الإنجليزية بطلاقة - العربية بطلاقة (كتابة - تحدثا).

- 5 -12 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

- خبرة قوية في مجال الخدمات المصرفية للشركات.