نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسوان 2022‏.. 376 درجة

بالرغم من كون جامعة أسوان تم إنشاءها منذ سنوات قليلة لم تتجاوز الـ10 سنوات ولكن بتضافر الجهود أصبحت من الجامعات الكبيرة صاحبة التنافس الكبير بين جامعات مصر، ومن ضمن كليات جامعة أسوان كلية الطب والتي يترأسها الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

كلية طب أسوان 2022

كلية الطب جامعة أسوان إحدى الكليات التي يتم طلبها كثيراً بالرغم أنها تعتبر وليدة، ولكن للموقع الجغرافي المميز وكونها تحتاج إلى معيدين يتوافد عليها الكثيرون من المتقدمين لها، وهي أيضاً ذات تنسيق عال لرغبة أعداد كبيرة من الطلاب في الدراسة بها، وقد أعلن الدكتور محمد أيمن ‏عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسوان 2022‏، وذلك بمجموع 376 درجة ضمن تنسيق ‏المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022‏.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة أسوان

وتحافظ نتيجة تنسيق كلية طب جامعة أسوان 2022‏، لتكون من ضمن الأعلى بين كليات القطاع الطبي، فقد كانت ضمن الأعلى أيضا في تنسيق ‏عام 2021 وجاءت كلية الطب جامعة أسوان بمجموع 372 درجة كذلك في ‏نتيجة تنسيق 2020، جاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 404 درجات بنسبة 98.5%، فما أكثر، وقد كانت الأعلى بين الكليات.‏

كلية طب أسوان

كلية الطب جامعة أسوان أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم (200) لسنة 2013 وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2014/2013، وتعمل جاهدة على مواكبة التطور في العلوم والتقنيات الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية التي تقدمها من خلال مستشفياتها الجامعية إلى المجتمع الذي يحيط بها في صعيد مصر، وتقوم الكلية دوماً بتطوير نظمها التعليمية وتنقية العلوم من المعلومات القديمة واستبدالها بالمعلومات الحديثة بما يتناسب مع مستوى الطب الحديث وبالجرعة التي يحتاجها طلاب الطب سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا بما يتضمن كفاءة الجودة المنشودة في المجال الطبي.