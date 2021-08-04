لأول مرة.. «جامعي أسوان» يجري عملية قلب مفتوح

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، إن فريقا طبيا بقسم جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور أشرف معبد، أجرى عملية جراحية قلب مفتوح لأول مرة، لمريضة تبلغ من العمر 41 عاما، تعاني من ثقب بين الأذينين.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم نقل الحالة للعناية المركزة وحالتها مستقرة ولازالت تتلقى الرعاية الطبية.

وأشار الدكتور عصام ابو المجد مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي أن المريضة جيهان سعد إبراهيم، 41 عامًا، تقطن بمحافظة قنا، كانت تعاني من عيب خلقي بالقلب عبارة عن ثقب بين الأذينين مما أدى إلى بدايات تضخم العضلة وارتجاع متوسط بالصمام الثلاثي وارتفاع بضغط الشريان الرئوي مما سبب للمريضة ضيق التنفس وعدم انتظام بضربات القلب.

وتابع قام الدكتور سعود محمد الصغير مدرس و استشاري أمراض القلب الحالة بإجراء أشعة موجات صوتية للقلب من خلال المريق لتأكيد التشخيص ثم تم تحويل المريضة لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسوان، وضم فريق التخدير الدكتور طارق محمود، والدكتور محمد حمدي وأشرف علي فني تخدير.