«حنان» في دعوى خلع: «بيجبرني كل يوم أغسل رجل أبوه وأمه»

عثر خبراء التسوية وسط ملفات الدعاوى التي تقدم لهم يوميًا، على دعوى خلع أقامتها سيدة في العشرينيات من عمرها، بعد أن هربت من عش الزوجية بعد 5 أشهر فقط من زواجها، بسبب طلبات زوجها الغريبة لها، على حد قولها بصحيفة الدعوى، وأنها كرهت العيش معه حيث إنه انقطع عن الإنفاق عليها دون مبرر، لأنها رفضت خدمة والديه بهذه الطريقة، وقالت «حنان. ج»: «بيجبرني أغسل رجل أبوه وأمه كل يوم».

«حنان» لجأت لمحكمة الأسرة

بدأت «حنان» الزوجة المكلومة حديثها أمام خبراء التسوية، وحكت لهم تفاصيل زيجتها التي تمت خلال أشهر ولم يتمكنوا من التعرف على بعضهم البعض بشكل كافٍ، وقالت: إن بعد تخرجها من الجامعة تقدم لها زوجها، وبعد أن رأت عائلتها أنه مناسب لها وافقوا، واتفقوا على تجهيزات الزواج والشقة، وبعد حفل الخطبة مباشرًا، بدأوا في التجهيزات، وحددوا فترة خطلة لا تزيد عن 3 أشهر، وفقًا لعاداتهم وتقاليدهم.

خطبة 3 أشهر

وعن طباعه التي أظهرها خلال فترة الخطبة، قالت الزوجة العشرينية لخبراء التسوية: إنه كان مهذبا معها ويعاملها بأسلوب محترم ويناقشها في كل تفاصيل حياتها، وأظهر لها قوة شخصيته، وحبه الزائد واحترامه لعائلته وخصوصًا والديه، وهي سعدت وأعجبت بذلك لأنه من الطبيعي أن تفرح بهذه الصفات، وبعد 3 أشهر كانوا انتهوا من تجهيزات الشقة وحددت عائلتهم موعد الزواج رغم قصر المدة، وأقاموا حفل زفاف كبيرا، وانتقلت للعيش في شقتها في منزل والديه.

«حنان»: بيجبرني أخدم أهله

أما عن حياتهما بعد الزواج، وسبب دعوى الخلع قالت الزوجة: «بعد الجواز بقيت بخدم أهله ومكنتش بعترض لأن والدته ست كبيرة، وبعدها بقي يطلب مني إني أغسل لهم رجليهم، وافتكرته بيهزر بس بعدها لقيته بيتخانق معابا وبيجبرني أعمل كده كل يوم، ولما اعترضت خلى حياتي جحيم ومستحملتش».

دعوى خلع بعد 5 أشهر

واختتمت "حنان" حديثها لخبراء التسوية بأنها ترفض العودة له ولم تتقبل أي حل بينهم، وحركت دعوى الخلع لقاضي محكمة الأسرة بزنانيري، وحملت لرقم 8452 أحوال شخصية.