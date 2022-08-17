نتيجة تنسيق كلية طب فاقوس 2022.. صرح تعليمي جديد

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق فرع فاقوس 2022‏، وذلك بجموع درجات 384 درجة ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022.

نتيجة تنسيق كلية طب فاقوس 2022

ويترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم الراغبين في الالتحاق بكلية الطب بجامعة الزقازيق فرع فاقوس نتيجة التنسيق حيث يستطيع الحاصلون على المجموع الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي الالتحاق بكلية طب فاقوس التي تعد صرحا تعليميا جديدا يضاف إلى الكليات الجديدة بجامعة الزقازيق، في إطار خطة الجامعة لزيادة عدد الكليات، حيث أن المحافظة في حاجة ماسة للتوسع في إقامة كليات جديدة، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.

كلية طب فاقوس تم إنشاؤها في قرية «الديدامون»، بدائرة مركز فاقوس بتبرعات الأهالي وجرى افتتاحها في 17 أكتوبر عام 2020 بحضور محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، يرافقه رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عثمان شعلان.

نواة لإنشاء جامعة شمال الشرقية

وأشار محافظ الشرقية إلى أن كلية طب فاقوس تعد نواة لإنشاء جامعة شمال الشرقية، لتتناسب مع تعداد سكان المحافظة، والذي يتجاوز 7 ملايين نسمة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم والبحث العلمي، إيماناً منها بأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى لها البلاد للنهوض بالمجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات وخاصة في المجال الطبي.