تنسيق دبلوم الصنايع 2022.. اعرف الكليات والتخصصات المتاحة 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق دبلوم الصنايع 2022، والكليات والتخصصات العلمية المتاحة أمام الطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه هناك العديد من الجامعات التكنولوجية التي تستقبل جميع خريجي الدبلومات الفنية، لتأهيلهم لسوق العمل ببرامج بينية مزودة بأحدث الأجهزة.

تنسيق دبلوم الصنايع 2022، يشمل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام قديم، دبلوم المدارس الثانوية الفنية إعداد مهني، ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع المواد التحريرية، ويشمل أيضًا دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام مطور ودبلوم «ضعاف السمع والتلمذة الصناعية والتعليم والتدريب المزدوج والتعليم التبادلي والمجمع التكنولوجي»، ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات أيضاً.

كليات تقبل دبلوم الصنايع 2022

- كليات الآثار في الجامعات التالية:

- القاهرة.

- الفيوم.

- أسوان.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- دمياط.

- الزقازيق.

- مطروح.

وذلك في تخصصات ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري.

كلية التربية

- جامعة حلوان في جميع التخصصات.

كلية الاقتصاد المنزلي

- جامعة حلوان.

قسم المنسوجات الجاهزة والنسيج والجلود وبدائلها.

- جامعة المنوفية.

قسم الملابس الجاهزة.

- جامعة العريش.

قسم الملابس الجاهزة والنسيج.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

- جامعة حلوان.

- جامعة السويس.

- جامعة سوهاج.

- جامعة بني سويف.

وذلك في جميع التخصصات.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

جامعة حلوان في جميع التخصصات.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق

- جامعة حلوان.

- جامعة الإسكندرية.

وذلك في جميع التخصصات.

تفاصيل قبول تنسيق دبلوم الصنايع 2022 في المعاهد العليا الخاصة

وأكدت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه هناك شروط للقبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات وذلك في حدود الإعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح، موضحة أن القبول بالمعاهد الهندسية الخاصة تقبل من جميع التخصصات بشرط الحصول على 80% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات، ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

وأوضحت أن القبول بالمعاهد الخاصة العالية شعبة نظم المعلومات الإدارية وشعبة إدارة الأعمال، يكون من جميع التخصصات، بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات، ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.