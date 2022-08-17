«تكبيل وحبس داخل مخزن».. تفاصيل واقعة خطف بائع متجول في الشروق

«كنت فاكره هو اللي سرق التروسيكل بتاعي، وخطفناه أنا وصاحبي عشان يرجع اللي سرقه مني»، بهذه الكلمات بدأ أحد المتهمين بخطف بائع متجول في منطقة الشروق بالقاهرة حديثه أثناء التحقيق معه من جانب الجهات المختصة، والتي نجحت أجهزة الأمن في كشف غموضها وكواليسها والقبض على المتهمين فيها.

«الوطن» تستعرض تفاصيل وكواليس الواقعة التي تم خطف فيها بائع متجول أثناء عمله في الشروق، حسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية من تفاصيل حول الواقعة، واعترافات المتهمين فيها.

كان المجني عليه «بائع متجول» في شوارع منطقة الشروق بالقاهرة، أثناء عمله مثلما يخرج يوميًا بحثًا عن «قوت يومه»، تفاجأ بسيارة نصف نقل تقف أمامه ونزل منها شخصان، طالباه بـ«تروسيكل» معتقدين أنه سرقه، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، تطورت إلى أنهما أجبروه على استقلال سيارة النصف نقل معهما وتحركوا على الفور من مكان الواقعة.

بلاغ بالواقعة إلى قسم شرطة الشروق

ووصل بلاغًا إلى قسم شرطة الشرطة التابع لمديرية أمن القاهرة بالواقعة، يُفيد بقيام شخصين كانا يستقلان سيارة نصف نقل، بإجبار بائع على استقلال السيارة، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها بشأن الواقعة.

وبعد انتهاء الأجهزة الأمنية من التحريات الكاملة وجمع المعلومات بشأن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان الاختطاف، تم التعرف على هوية المتهمين وهما شخصين من منطقة المرج.

الأجهزة الأمنية تستهدف مخزن يمتكله المتهم الأول

واستهدفت الأجهزة الأمنية مخزن يملكه أحد المتهمين، وضبطت داخله المتهم الأول وكان يجلس معه 3 آخرين، وبجوارهم سلاح ناري، وعلى بعد أمتار قليلة منهم كان يجلس المجني عليه مكبلا من يديه وقدميه، واعترف المتهم الأول خلال التحقيق معه قائلا: «حاولنا نتكلم معاه أنا وصاحبي بعد ما نزلنا من عربية النقل لكنه رفض وأنكر معرفته بالتروسيكل بتاعي، واحتجزناه في المخزن هنا وضربناه وقديناه عشان ميعرفش يهرب مننا».

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم الثاني في واقعة الخطف، واعترف هو الآخر بتنفيذ واقعة التعدي على البائع المتجول وخطفه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.