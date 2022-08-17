العثور على جثة شاب أسفل كوبري في الهرم.. «مقتول بسلاح أبيض»

عثر ضباط قسم شرطة الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة على جثة شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض ملقاة أسفل كوبري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ إجراء التحريات لكشف هوية الجاني، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة إلى قسم شرطة الهرم

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بعثور عدد من الأشخاص على جثة شخص أسفل كوبري، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الواقعة

وفور ورود البلاغ إلى قسم شرطة الهرم، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعثرت بالفعل على جثة شاب ملقاة أسفل كوبري، وتبين أن الشاب تعرض لاعتداء من خلال استخدام سلاح أبيض.

المباحث تستمع إلى شهود العيان

استمع ضباط المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم مناظرة الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.