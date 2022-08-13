قُتل دفاعا عن شقيقته.. حكاية «خيال الهرم»: ودع الحياة بسبب التحرش

9 ساعات استغرقها «أحمد» صاحب الـ38 عامًا الشهير بـ«جزرة»، في نزلة السمان، للعمل «خيال»، لجلب قوت يومه، والإنفاق على أسرته، ولم يكن يتخيل أنه يعود لمنزله، جثة هامدة، بعد أن وجد نجل شقيقته، يتشاجر مع أحد الأشخاص «جاره»، بسبب تحرشه بوالدته، وعندما تدخل «جزرة» (المجني عليه)، قام جاره بطعنه طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض «كاتر» ليسقط غارقًا في دمائه جثة هامدة.

على بعد مسافة لم تتخطى الكيلو متر من قسم شرطة الهرم، سمع الجيران صياح «جزرة» يستغيث وسط آلام الطعنة التي تلقاها، حتى تم نقله إلى أحد المستشفيات التي أخطرت مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة باستقبال جثمان المجني عليه «جزرة»(المجني عليه) مصاب بطعن نافذ ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه.

المجني عليه «خيال» والمتهم عاطل

قوة من قسم الشرطة انتقلت إلى مكان حدوث الجريمة لجمع معلومات، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة الذي أصبح حديث الصباح والمساء، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وابن شقيقته يعمل خيالا طرف أول، وعاطل طرف ثاني، لقيام الخيال من الطرف الأول بالتحرش بوالدة المتهم، وخلال ذلك تدخل المجني عليه لمناصرة نجل شقيقته فاعتدى عليه المتهم بطعنة نافذة تسببت في مقتله وتم ضبط المتهم بعد غضون دقائق من ارتكابه الجريمة.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، كما تم التحفظ على نجل شقيقة المجني عليه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، خضع المتهم لجلسة اعترافات حول الجريمة وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا في المدة القانونية.

المجني عليه دافع عن عرضه فقتل بطعنة

أحد جيران المجني عليه «جزرة»، يدعى «محمد .ف» روى تفاصيل الواقعة، حيث أكد أن المتهم دون عمل «عاطل» كان دائم التعدي على الجميع في الذهاب والعودة، والتحرش بالسيدات لفظيًا حتى قام بالاعتداء على شقيقة «جرزة» (المجني عليه)، وقام نجلها بمعاتبته ولكن ضرب الطفل وقت العتاب، في ذلك الوقت كان المجني عليه عائد من عمله، لاحظ نجل شقيقته يتشاجر مع المتهم، وعند علمه بسبب المشاجرة، قام بمعاتبة المتهم مرة أخرى ولكن قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض وأصاب نجل السيدة بجروح في جسده.

ويضيف في حديثه لـ«الوطن»، الجريمة كانت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد قبل الماضي، المتهم الجميع في المنطقة كثير الشكوى من المتهم بسبب ما يفعله تجاه السكان، بالإضافة لتعاطيه المخدرات وسط الشارع ويعتدي على المارة، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة عليه، لأنه تسبب في دمار أسرة بالكامل.