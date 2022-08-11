تشريح جثمان عاطل سقط من الطابق الرابع في الهرم: حاول الهرب فمات

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بنقل جثمان عاطل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بشقة سكنية بمنطقة الهرم لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة.

كما انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث ومعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه عقب سقوطه من شرفة شقة كان محتجزا بها.

الاستماع لأقوال شهود العيان

واستدعت النيابة عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حول وفاة المجني عليه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل سقوط عاطل من الطابق الرابع

كان قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عاطل، إثر سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع، وبالانتقال إلى مكان البلاغ والمعاينة تبين صدق الواقعة.

3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة

وبالفحص وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن 3 أشخاص قاموا بخطف المجني عليه واحتجازه في الشقة السكنية محل سقوطه لإجباره على سداد مبلغ مالي، وحال مقاومته ومحاولته الهرب سقط من شرفة الشقة بالطابق الرابع في الهرم، ليلقى مصرعه على الفور، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحتها.

حبس المتهمين في واقعة سقوط عاطل من الطابق الرابع

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.