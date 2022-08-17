وزير القوى العاملة: الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل قريبا

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، روجر ياتس المدير التنفيذي لهيئة «بلان انترناشونال» لمنطقة الشرق الأوسط وشرق وجنوب إفريقيا، لمناقشة الإعداد لإبرام اتفاقية التعاون بين الوزارة والهيئة وتحديد أطر التعاون المستقبلية وكيفية تمويلها وتنفيذها.

وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة

وخلال اللقاء، أكد «شحاتة»، أن القيادة السياسية تدعم تمكين المرأة وتفعيل دورها، منوهًا إلى أن الوزارة لديها وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، في منشآت القطاع الخاص والقضاء على التمييز وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

توفير فرص عمل خاصة للشباب

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن من أهم أولويات الوزارة في هذه الفترة توفير فرص عمل خاصة للشباب وذلك من خلال تدريبهم وإثقال مهاراتهم لتسهيل إدماجهم في سوق العمل، لافتا الى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل ونعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت.

وفيما يخص التدريب المهني، أوضح «شحاتة»، أنه يعد من أهم الملفات المطروحة خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن الوزارة لديها 38 مركز تدريب في مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك 27 وحدة تدريب متنقلة في كل محافظة والتي تتمكن من الوصول إلى القرى النائية.

ومن جانبه، أعرب «روجر» عن سعادته بلقاء الوزير، وهنأه بالمنصب الجديد، مؤكدا أن الهيئة لن تدخر جهدا في سبيل التعاون لتحقيق استراتيجية الوزارة، موضحا أن أنشطة التعاون المتفق عليها بين الهيئة والوزارة تتمثل في تقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير سياسات عامة وأطر تشريعية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل العام، فضلا عن دعم مختلف التدخلات المعنية بتمكين المرأة وزيادة نسب مشاركتها بشكل عام وفي المناصب القيادية بشكل خاص.