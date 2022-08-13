موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد غد الإثنين، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية، على أن تبدأ الوزارة في حصر أعداد الطلاب المتقدمين، وتحديد الحدود الدنيا للكليات وفقاً لأعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بكل كلية بما يتماشى مع الأعداد المقررة لكل كلية، فيما يترقب أكثر من 120 ألف طالب الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022، وموعد انطلاقها للشعب المختلفة.

المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تكون من أكبر المراحل في أعداد الطلاب المقرر لهم التسجيل، على أن تكون أيام التسجيل أسوة بأيام تنسيق المرحلة الأولى، والمقررة بـ5 أيام، كما يحق للطالب تسجيل عدد 75 رغبة كاملة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر بالوزارة أن عملية التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة بمختلف معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات، لافتة إلى أن المرحلة الأولى ممتدة حتى الإثنين المقبل، ولا توجد أي قرارات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمدها حتى الآن عن المواعيد المحددة.